近日新冠疫情在全台各地竄燒，除了戴好口罩、做好消毒並且注射疫苗之外，提升自體免疫保護力也是守護健康重要關鍵。根據最新調查數據顯示，疫情後有高達3/4的雙北民眾養成吃保健食品的習慣，最受青睞的品項分別是維他命B群、益生菌與葉黃素。調查也發現，單一項保健食品無法滿足雙北民眾需求，平均每人要吃到3.7種保健食品才能安心。

這項由營養師團隊《好食課》在今年第一季透過網路問卷，針對雙北500位18歲以上民眾進行調查，希望瞭解雙北民眾在疫情期間食用保健食品的行為變化，以及地區、性別與年齡層間差異。結果發現，維他命B群是疫情後最多雙北民眾使用的保健食品，其次為益生菌、葉黃素。

(圖/好食課提供)

好食課營養師指出，這三大品項受雙北民眾青睞的原因，可能是由於疫情期間民眾較在意體力、腸胃健康等身體狀況，因此會透過吃維他命B群、益生菌改善體質。此外在疫情期間，雙北民眾也歷經遠距、居家，讓使用3C產品的時間增加，可能因此讓葉黃素成為熱門保健食品之一。

好食課調查發現，認為疫情間一定要吃的保健食品，前四名中有三名屬於維他命類，與國際趨勢相符，而益生菌有助維持腸胃健康，綜合維他命與維他命C則可維持免疫力，與雙北民眾最在意的身體狀況相呼應。

(圖/好食課提供)

●調查顯示：雙北最愛吃保健品族群：35-44歲台北市男性

好食課這項調查還發現，雙北民眾中以35-44歲與55歲以上兩大族群，平常有吃保健食品習慣的比例最高，高達8成，是18-24歲族群的1.4倍。其中有近9成台北市35-44歲男性有吃保健食品的習慣，是最愛吃保健食品的一群。

此外，雙北民眾不但對保健品有需求，調查數據還發現，吃保健品不只單一品項，平均每人要吃到3.7種才能感到安心。同時也有別於以往認為「保健品都是年長者在吃」的印象，調查發現，雙北民眾使用保健品的年齡層有越來越年輕化的趨勢。其中，18-24歲的Z世代在高中求學期間（18歲）就開始吃保健食品。好食課營養師分析，可能因為年輕世代自小便能從網路瞭解健康知識，比中壯年更早懂得保養身體，後續效應值得觀察。

(圖/好食課提供)