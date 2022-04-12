交通部長王國材去年底拋出「環島高鐵不是夢」的主張，如今，在高鐵延伸宜蘭、屏東逐步定案後，行政院長蘇貞昌今被問到是否會支持王國材的想法時表示，當初部長說環島高鐵時有人笑他，「我第一時間就說部長願意規劃也有熱情，這是很對的，我會全力支持。」王國材今也重申會全力推動。

交通部長王國材去年底提到「環島高鐵不是夢」，點出宜蘭站、屏東站址要預留延伸空間，強調比起高速公路，花東路廊更應思考公共運輸，並預測若環島高鐵計畫成形，全台會有20個車站。

對此，國民黨立委傅崐萁今質詢時指出，行政院長蘇貞昌決定投入1180億興建北宜高鐵，從南港延伸到宜蘭，他非常肯定這件事，畢竟台灣就這麼小，環島高鐵跟環島高速路早晚都會完成，只是看誰願意做這樣的事。然而，隨著原物料大漲，高鐵宜蘭延伸段是否會出現變化？高鐵延伸屏東案是否也不會有問題？

對此，蘇貞昌表示，交通部已宣布相關路段，連站址都與地方有高度共識，相關作業都在進行中。

傅崐萁表示，高鐵從台北延伸宜蘭預計需要1180億經費，如今原物料大漲，金額會再往上調，即便如此，他也接受並會支持高鐵的宜蘭延伸段，畢竟，沒有延伸到宜蘭就不會延伸到花蓮，希望政院在這部分能有更多的宣示。

對此，蘇貞昌表示「應該要這樣努力」，過去王國材說環島高鐵時有人笑他，但第一時間就說部長願意規劃也有這樣的熱情，「我覺得這是很對的，我全力支持。」王國材也重申，會全力推動。

傅崐萁進一步指出，台灣西部有國道一號、三號，及二、四、六、八、十號，總共7條高速公路，但目前東部只有國道五號，只興建到宜蘭，而宜蘭到花蓮之間的安全道路卻只做了一半，叫做蘇花改，目前仍欠缺一條有別於台九線、不會打結的「蘇花安」，政府是否也能盡快積極進行，讓蘇花安與蘇花改得以銜接，成為另一條安全的回家路。

對此，蘇貞昌表示，針對蘇花安，政院已經核定可行性，現在正進行相關後續作業中，「政府會用最大力量來做」。交通部長王國材也表示，交通部目前正在做地方說明會，屆時公總會將地方意見納入考量與評估。

此外，傅崐萁指出，立法院交通委員會已經通過決議，要求行政部門針對國道六號埔里延伸花蓮段盡快進行探測、地質研究；且針對國道六號的專家會議已經開完，過半與會專家都認為技術可行，且認為鐵道運輸要先於客運運輸，先鐵路、再公路，前提是探測資料必須完整。

對此，蘇貞昌表示，這件事傅崐萁已經質詢很多次，但這是要鑽過中央山脈，非同小可，資料必須好好蒐集，各方完整評估，才能決定要還是不要。他說，這一條道路比較困難是相關的環保議題，行經的路帶地質、生態保護等等，這方面就不是錢的問題，各方面都必須顧慮。