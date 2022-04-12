石油輸出國家組織(OPEC)周一告知歐盟，現在和未來對俄羅斯石油的制裁，將造成有史以來最糟的供應衝擊，OPEC將無法取代和供應這些產量，並暗示不會加大產油量。

歐盟官員在維也納與OPEC代表舉行會談；歐盟正考慮制裁俄羅斯石油，正要呼籲OPEC增產。

OPEC秘書長巴金多(Mohammad Barkindo)說，有鑑於目前和未來的制裁或者其它自願性行動，可以預見潛在的每日俄羅斯石油出口的損失會高達700萬桶。

據路透看到的會議談話紀錄，歐盟在會議上呼籲產油國增加石油供應，以協助壓低不斷飆漲的油價。歐盟代表還說，OPEC有責任確保石油市場的平衡。

OPEC此前拒絕了美國和國際能源署(IEA)增加原油產量的呼籲，讓在上個月俄烏戰爭和美歐實施制裁之際，油價衝上14年新高。

巴金多在周一表示，目前市場的高度波動是OPEC控制範圍之外的「非基本因素」造成的；這是一個訊號，顯示OPEC不會增加產量。

包括俄羅斯的OPEC+將在五月將日產量增加43.2萬桶，為疫情解封之後逐漸退出減產的步驟之一。

迄今為止，俄羅斯石油被排除在歐盟制裁之外。不過一些歐盟高級官員表示，石油可能是下一個目標。

愛爾蘭、立陶宛和荷蘭外長周一在盧森堡舉行的歐盟外長會議上表示，歐盟執委會正在起草對俄羅斯實施石油禁運的提案，不過並未就禁止俄羅斯原油達成一致協議。

與歐洲相比，澳洲、加拿大和美國對俄羅斯供應的依賴程度較低，這些國家已經禁止對俄羅斯購買石油。