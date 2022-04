現場約吸引20多家廠商。(洪靖宜攝)

O10/Y18衛武營站聯開招商說明會。(洪靖宜攝)

高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18衛武營站土地開發案已於3月30日正式公告招商,12日回到高雄舉辦招商說明會,這次一共吸引約20多家廠商到場。同時也與法務部廉政署、地檢署等機關成立廉政平台,宣示招標過程公開、公平、透明的決心。

繼上個月到台北舉行招商說明會後,12日由高雄市副市長林欽榮主持高雄場,高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18衛武營站土地開發案,這是高雄首宗「雙捷運」聯合開發案,現場並邀請法務部廉政署、高雄地檢署、橋頭地檢署、臺灣透明組織協會等代表共同宣示成立廉政平台,希望以公平公正公開透明的招商程序協助順利推動開發案。

高雄市副市長林欽榮一開頭就說這是「十年磨一劍」的好案,高雄市大眾捷運系統橘線O10/黃線Y18衛武營站土地開發案就在苓雅和鳳山交界,具有雙捷運優勢,從國道1號下來3分鐘就可抵達地點優。

他說,該開發案對「鳳山中城」計畫扮演關鍵的角色,另外,加上LaLAport、K Hub、衛武營、衛武營迷迷村等資源整合,以「Take your time,stay one more [email protected]衛武營」理念,打造「衛武營藝術之丘」開發願景。該案已於3月30日正式公告,備標期為5個月,本案基地面積約5450坪,未來開發總銷量金額初估350億,帶動超過6000個就業機會。並創下國內第一,取回一半以上權利金,把土地開發作為有效挹注捷運建設基金。