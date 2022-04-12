又有學生確診 桃園市中原國小、銘傳大學桃園校區停課 11:442022/04/12 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市又2所學校停課！桃園市教育局發布訊息，指中原國小、銘傳大學桃園校區停課。（圖為確診者足跡消毒）（桃園市環保局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市又2所學校停課！桃園市教育局發布訊息，指中原國小、銘傳大學桃園校區停課。其中中原國小確診者該班停課10天，從4月12日至21日，4月22日復課。至於銘傳大學桃園校區則是全校停課6天，從4月12日至17日，將於18日復課。 據了解，2校都各自有1名學生確診，因此需要停課，接觸者也進行匡列中。 全校停課標準大鬆綁 1／3班級出現確診、密切接觸者才停課 全校停課標準將放寬 陳時中：改以班級為單位 #停課 #中原國小 #銘傳大學 #桃園校區 #學生確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中央研議停課以班為單位 鄭文燦：學校用最低成本提高防疫韌性 11:212022/04/12 生活 台北大學3確診未停課惹議 陳時中回應了 15:022022/04/11 生活 防校園疫情 嘉市宣布補習班及課後照顧中心教職員每周快篩1次 16:532022/04/11 生活 疫情爆發全台223校停課 教育部次長：研議放寬停課標準 09:362022/04/11 生活 建中1學生確診 就讀班級、社團停課至18日 14:312022/04/11 生活 單日新增63個學生本土案例 237校全校或部分班級停課 19:402022/04/11 生活 月底本土單日將破千 陳時中：停課標準以班為單位 10:332022/04/12 生活 嘉義高中師確診全校停課至18日 校慶園遊會宣布取消 16:112022/04/11 生活 校園復課鬆口氣！家長盼放寬停課標準：不然媽媽被搞死 11:032022/04/12 生活 全校停課標準大鬆綁 侯友宜：全國有一致性比較好 11:352022/04/12 生活 停課鬆綁 桃教產憂小學生沒打疫苗 04:102022/04/11 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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