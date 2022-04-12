桃園市又2所學校停課！桃園市教育局發布訊息，指中原國小、銘傳大學桃園校區停課。其中中原國小確診者該班停課10天，從4月12日至21日，4月22日復課。至於銘傳大學桃園校區則是全校停課6天，從4月12日至17日，將於18日復課。

據了解，2校都各自有1名學生確診，因此需要停課，接觸者也進行匡列中。