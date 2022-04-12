賣了近5萬鍋！四川三台火鍋店使用地溝油判賠近億元。圖為當年現場查獲熬製地溝油。（澎湃新聞）

澎湃新聞12日報導，四川綿陽市三台縣領味一火鍋店，一年半前被查獲，由餿水熬製成地溝油火鍋出售。三台縣法院近日判決，負責人史X等4名被告均犯生產、銷售有毒、有害食品罪獲刑，判處支付銷售額10倍懲罰性賠償金2289.3萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣9958.5萬元）。

四川綿陽市公安局2020年11月展開打擊「生產、銷售有毒、有害食品」專項行動。三台縣公安局聯合市場監管部門透過摸排、清查等方式，查獲三台縣潼川鎮「領味火鍋店」使用回收提煉的「地溝油」供顧客食用。自2018年12月以來，共銷售含「地溝油」火鍋鍋底4萬9837鍋，涉案金額共計228.93萬餘元。

「我們對火鍋店進行突擊檢查時，大廚正在熬油。」辦案民警說，2020年12月1日上午9時許，三台縣公安局治安管理大隊與市場監管局執法人員對領味火鍋店進行了突擊檢查，發現該火鍋店廚房內煙霧彌漫，充滿了刺鼻氣味，廚師正在熬製「地溝油」，熬油的青年男子梁X升被擋獲。

民警隨後在火鍋店廚房內，查獲了盛滿「地溝油」的脂桶3個，海水晶一袋、聚二甲基矽氧烷乳液一瓶。經專業技術機構抽樣檢驗，檢驗結論為不合格。三台縣公安局隨即組織警力，對領味火鍋店涉嫌使用「地溝油」的行為進行立案偵查。

辦案員警指出，梁X升稱，他受火鍋店老闆史X、賴X等人安排，每天負責從餐桌上回收食用過的殘餘火鍋湯料和餐廚垃圾，然後在廚房過濾到脂桶內，並通過三次加熱獲取「地溝油」。

梁X升在重新兌製鍋底時，紅湯使用三瓢約5斤多重的「地溝油」，鴛鴦鍋使用兩瓢約3斤多重的「地溝油」，然後端上餐桌供顧客食用。

領味火鍋店被查後不久，實際投資和管理人員史X、賴X，以及負責廚房管理和店面維護的蔣X泉先後被公安機關抓獲歸案。

辦案人員從該火鍋店營業情況統計表中發現，自2018年12月以來，史X等人銷售含有「地溝油」的火鍋鍋底4萬9837鍋，涉案金額共計228.93萬餘元。

2021年2月，史X、梁X升、蔣X泉、賴X涉嫌生產、銷售有毒、有害食品罪，被三台縣公安局移送檢察機關審查起訴。2021年8月，三台縣人民檢察院對該案提起刑事附帶民事公益訴訟，訴請法院支持由被告史X、賴X支付銷售金額十倍賠償金。

2022年4月8日，三台縣人民法院對該案進行一審公開宣判。