綠營高市大旗美區初選出爐 林富寶、林慧欣出線 11:492022/04/12 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨高市議員初選11日起展開，昨晚6時進行電話民調，12日上午公布結果，老將林富寶及新潮流「邁盟」新人林慧欣（見圖）出線。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨高市議員初選11日起展開，第一選區（大旗美）搶得頭香，為5搶2局面，昨晚6時進行電話民調，12日上午公布結果，老將林富寶及新潮流「邁盟」新人林慧欣出線。 這次有5人參與初選，包括李庭慧、劉金松、林富寶、林慧欣、蒙勝南，最後將提名2席，無婦女保障名額，其中尤以「客家雙姝」林慧欣、李庭慧對決最為激烈。 綠高市大旗美區初選出爐，林富寶、林慧欣出線。（柯宗緯翻攝） 今民調成績結果出爐，林富寶0.3291、林慧欣0.3067，其餘3人提早出局。 馬克宏、雷朋首輪出線 法大選第二輪投票 24日對決 就在今夜民調！大旗美初選 林慧欣打父親牌 李庭慧祭分身術 #高雄 #議員 #民調 #林慧欣 #大旗美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 推元宇宙虛擬縣府 旅館業董座潘政治 宣布參選屏東縣長 16:342022/04/11 政治 民進黨南市議員初選倒數 周春米、翁章梁輔選站台 04:102022/04/11 地方新聞 綠營議員初選大旗美民調打頭陣 李庭慧、林慧欣催票 16:262022/04/11 政治 推親子家庭走進郊山 新北「微笑山線」找來名人帶路 15:542022/04/11 生活 2022誰來做老大》高雄市議員 周春米勝出後首輔選 VS.趙天麟妻陪掃街 04:102022/04/10 政治要聞 療癒系住宅崛起 大員林生活圈電梯別墅夯 12:232022/04/11 財經 潘政治參選 屏東縣長3人參戰 04:102022/04/12 地方新聞 明初選民調登場 潘孟安挺「邁盟」 再為4人輔選 20:432022/04/10 政治 萊爾富Logo藏1秘密 台大男驚呼：活到20歲才發現 11:522022/04/12 生活 福壽氣冷雞 打進萊爾富、家樂福 04:102022/04/11 產業．科技 2022誰來做老大》高雄市議員 綠高市民調初選 大旗美區打頭陣 04:102022/04/12 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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