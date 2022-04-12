民進黨高市議員初選11日起展開，第一選區（大旗美）搶得頭香，為5搶2局面，昨晚6時進行電話民調，12日上午公布結果，老將林富寶及新潮流「邁盟」新人林慧欣出線。

這次有5人參與初選，包括李庭慧、劉金松、林富寶、林慧欣、蒙勝南，最後將提名2席，無婦女保障名額，其中尤以「客家雙姝」林慧欣、李庭慧對決最為激烈。

綠高市大旗美區初選出爐，林富寶、林慧欣出線。（柯宗緯翻攝）

今民調成績結果出爐，林富寶0.3291、林慧欣0.3067，其餘3人提早出局。