台北市產發局12日新增1例確診，據傳是去酒店稽查的過程中染疫，不過產發局否認，「確定不是酒店染疫」，不過相關感染源仍在追查。

北市產發局稍早證實，今天有1名同仁確診，已和衛生局共同進行疫調中，該案例平常在市政府大樓北區10樓上班，該樓層已禁止人員進出，等同於被軟性封鎖，目前確定的是並非稽查酒店的過程中染疫，其他疫調結果北市衛生局下午將統一說明。