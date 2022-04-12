北市產發局1官員確診 市府10樓軟性封鎖 11:462022/04/12 中時 黃可昀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市產發局1例確診。（摘自GOOGLE MAPS） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市產發局12日新增1例確診，據傳是去酒店稽查的過程中染疫，不過產發局否認，「確定不是酒店染疫」，不過相關感染源仍在追查。 北市產發局稍早證實，今天有1名同仁確診，已和衛生局共同進行疫調中，該案例平常在市政府大樓北區10樓上班，該樓層已禁止人員進出，等同於被軟性封鎖，目前確定的是並非稽查酒店的過程中染疫，其他疫調結果北市衛生局下午將統一說明。 花蓮市明義國小驚傳3人確診 緊急宣布停課至21日 首例立委確診！廖國棟PCR「陰轉陽」 住進台大醫院 #產發局 #北市 #確診 #感染源 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞大生為愛送餐確診 女友未戴罩罰20萬 04:102022/04/12 生活新聞 台中東勢校園群聚再＋2確診 3天已11人染疫 11:252022/04/12 生活 本土疫情襲擊國軍 74官兵染疫 04:102022/04/12 生活新聞 政院3司機確診全面快篩 蘇貞昌親曝篩檢結果 09:382022/04/12 政治 校園復課鬆口氣！家長盼放寬停課標準：不然媽媽被搞死 11:032022/04/12 生活 輕症在宅照護 防疫險理賠擬從寬 04:102022/04/12 財經焦點 疫情爆炸 政府高層別趴趴走 04:102022/04/12 時論廣場 明新科大2生確診 全校停課10天 11:342022/04/12 生活 全校停課標準大鬆綁 1／3班級出現確診、密切接觸者才停課 08:372022/04/12 生活 遠距醫療原則出爐 藥師憂增負擔 04:102022/04/12 生活新聞 疫情燒進政院 居家照護管理指引 近期公布 04:102022/04/12 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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