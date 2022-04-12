一名台大男大生表示，昨日突然發現萊爾富Logo上的「萊爾富」，因字型設計緣故，使得3字結構左右對稱，他驚訝不已直呼「活到20歲才發現」，並將其PO上網，引發大批網友熱烈討論，當中有人舉出像是星巴克、貢茶等品牌的Logo，也是完全對稱設計。

原PO昨（11）日於論壇《Dcard》指出，晚間到家巷口的萊爾富買東西，站在店門口盯著萊爾富的招牌才發現，Logo中「萊爾富」3字所選用的字型，讓每個字結構左右對稱，回家google後才知道成立萊爾富的光泉也選用對稱方式設計Logo，令他驚呼「雖然不是什麼驚人的事，但我活到20歲才發現」。

貼文上線後，隨即登網站熱門，網友也震驚，「第一次發現」、「世紀大發現」、「不說我還沒注意到」、「太酷了吧！還真的從來沒去特別注意過這種事欸」、「歐買尬！我現在才知道」、「很用心的在設計」、「原PO觀察力好好」、「中文字的奧妙」、「你好厲害，我在萊爾富打工3年都沒發現」。

不少人發現星巴克女神Logo、貢茶的設計，也是左右對稱。（圖／合成圖，翻攝自品牌臉書粉專）

留言中也有其他人點出其他的品牌也以對稱方式設計Logo，「星巴克女神Logo也是哦」、「有人有發現貢茶其實也是嗎？」、「王品也是，好有趣」。事實上，對稱、均衡的設計，會給人莊重、安定、大方、穩定及踏實的感覺，是常見的基礎設計手法。