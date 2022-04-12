好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與女星安柏赫德(Amber Heard)於2015年結婚，不料隔年就鬧婚變，兩人互控家暴對簿公堂，並且在媒體上互相傷害，官司纏訟多年，如今兩人高達數十億的離婚官司將再度開庭審理，沒想到安柏赫德突然在社群上發聲，表示對前夫強尼戴普「仍有愛」，對於走到這步田地感到心痛。

強尼戴普與安柏赫德這段相差23歲的婚姻，才1年就鬧翻，兩人更互咬對方家暴，引發各大媒體鋪天蓋地報導，而強尼戴普運氣差了點，對稱呼他為「家暴男」的媒體提告竟敗訴，導致得繼續背負這個名號，甚至因此被《怪獸與牠們的產地》、《神鬼奇航》等個人代表作換角，但同樣身為當事人的安柏赫德卻幸運得多，雖然一度被連署換角，但她最終仍繼續演出《水行俠》女主角梅拉公主，甚至傳出她被相中將出演迪士尼長髮公主真人版。

強尼戴普與安柏赫德這場離婚官司歷時已久，已不僅是贍養費的問題，還捲入婚內出軌、誹謗等罪證，賠償金額來到了約台幣29億天價，而這場官司開審在即，沒想到安柏赫德臨行前突然在IG發長文，公開談論與前夫將再度於法庭上對決的始末與心聲。

安柏表示，強尼戴普是因她在《華盛頓郵報》所刊載的文章而提告，對此她感到相當無奈，覺得自己不過是寫出自身經歷以及面對家暴的心情，且並沒有在文章中對強尼戴普指名道姓，「我寫出女性面對掌權男性時，勇敢發聲所需付出的代價，而我還持續在支付這個代價中」。

話鋒一轉，安柏赫德展現倦意，表示希望在這場官司之後，兩人都能往前邁進擁抱人生新篇章，並突如其來喊話：「我對強尼仍有愛」，也因此要在全世界面前細談兩人的過節，對她來說很痛苦，但也因為很多人的支持，她會再接下來打官司的幾個禮拜，帶著這些鼓勵，勇敢地面對。