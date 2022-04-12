根據最新發布的產業報告，今年第一季全球PC出貨量大幅減少，顯示這波大流行病帶動的PC銷售熱潮恐已畫下句點。

IT研究與顧問公司Gartner周一出具報告指出，第一季全球PC出貨量估較去年同期下滑7.3%，跌至7750萬台，主要因為採用Google作業系統、受到學生歡迎的低價筆電Chromebook出貨急跌。

這與2021年PC市場欣欣向榮的景況形成鮮明對比。

在遠端上班上課的防疫生活型態帶動下，2021年第一季全球PC銷量創下20年來最強勁的增長。此外，2021年全年PC銷量成長約15%，在歷經近10年的龜速增長或甚至零增長後，終於重返2012年的銷售水準。

周一其他研究機構發布的報告亦指向全球PC銷售下滑。

Canalys估算今年前3個月的PC出貨量下滑3%，但看好PC銷售總額維持增長。

IDC估算首季PC出貨量年減5.1%，跌至約8050萬台，但仍為連續第7季超過8000萬台，為過去10年來首見。

分析師警告，許多人都已經買了新電腦，PC市場增長可能大幅放緩。但IDC副總裁Ryan Reith表示，PC市場連續兩年實現2位數成長，今年首季出貨料將放緩，但或許不必太過悲觀，雖然教育和消費市場確實有些轉弱，但各項指標都顯示商用PC需求仍然強勁。

Gartner就在報告中指出，若不計入Chromebook，今年首季PC市場成長3.3%。

此外，根據Gartner周一公布的數據，今年首季PC出貨量排名前六大的品牌分別是聯想、惠普、戴爾、蘋果、華碩和宏碁。