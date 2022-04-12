12日環境風場為偏東風，清晨西半部地區風速弱，擴散條件較差，稍有污染物累積。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區主要為「普通」等級，金門地區受中國沿海污染物影響，空氣品質為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，12日環境風場為偏東風，西半部地區位在背風側，清晨及夜間風速較弱，易有污染物累積，午起風速增強，空氣品質逐漸好轉；受光化作用影響，中部以南空品區臭氧濃度易偏高；氣象局提醒金門、馬祖及清晨與夜間的西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部近山區午後可能達紅色警示等級。

未來一周，12日至13日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，擴散條件較差，午後光化作用易致臭氧濃度上升；14日東北季風增強、15至17日受東北季風影響，迎風面的中部以北地區空氣品質將逐漸好轉，南部地區仍須留意污染物累積情形。