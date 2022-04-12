被封為「魔鬼胸」的香港女星蔚雨芯（原藝名：劉蒨樺）擁有32D、24、35的火辣身材，2019年她和前東家約滿後開始發展副業賣女性保健食品，去年則被媒體影射她是靠富男友才「突然富貴」，引來她親上火線否認。近日蔚雨芯曬出自己穿著運動Bra的自拍辣照，看來更消瘦的紙片腰相當吸睛，但不知是角度光影問題或是她減肥速度過快，肚皮皮膚看來有些鬆弛，但仍引來網友大讚她是新一代「小腰精」。

28歲的蔚雨芯2011年曾參加港姐選拔，可惜止步在前20強，她一度是無線電視旗下藝人，後來為了到北京發展簽進吳奇隆的稻草熊影視，與所有的經紀及唱片公司約滿後，2019年蔚雨芯宣布以自由身闖演藝圈，也開始經營起美容和醫美中心副業，先前更宣布砸了7位數港幣進軍NFT市場。

蔚雨芯曬出穿運動內衣美照。（圖／翻攝自rainkywai IG）

身為商場女強人的蔚雨芯，去年遭媒體報導靠著有錢前男友才「突然富貴」，當時她透過律師即刻發表聲明，透露與報導中的男子早就分手多年，「蔚小姐及其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關聯」，並強調目前單身。

平時常在IG分享健康作息的蔚雨芯，最近曬出一張疑似健身後的自拍照，照片中她臉頰微紅，上穿白色運動內衣，下半身穿了件運動褲，中空露出小蠻腰，螞蟻腰加上誇張的沙漏型曲線引來網友喊讚，但不知是否瘦身太快，腹部皮膚看來有些鬆弛，但也有人覺得那應該是腹肌線條，回應寫下：「見到腹肌了」、「女神超級fit」、「會不會瘦太快？」、「不要過瘦」、「厲害，努力的回報」。