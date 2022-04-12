英國26歲知名女星艾瑪科林（Emma Corrin），因在Netflix超夯系列影集《王冠》（The Crown）中飾演年輕版的「黛安娜王妃」而聲名大噪，之後還在第78屆金球獎拿下最佳戲劇類女主角獎，演技備受肯定。而近日受邀出席「勞倫斯奧利弗獎」（Laurence Olivier Awards）的艾瑪科林，以一件奇特的內衣外露造型現身，意外引起網友熱烈討論。

於英國倫敦時間4月11日所舉行的「勞倫斯奧利弗獎頒獎典禮」上，艾瑪科林穿著一件全身印滿橘色氣球印花的貼身造型洋裝現身，展現凹凸有致的身材曲線，但仔細一看才發現她的胸口還搭配一件與洋裝印花同款的造型內衣，從側面看讓人誤以為胸部外露，引人遐想。

但大陸網友看到後卻不太埋單，紛紛留言「好殘忍，把史瑞克的頭皮割下來帶身上了」、「好奇怪」、「那個勒不勒胸啊！感覺有點疼」、「好好的衣服，幹嘛還要加那個呢？是想表達什麼誰能說一下」、「穿那是啥玩意」、「好有創意，盯了好久還以為是打馬圖」、「我不是很理解時尚」、「COS奶牛？」，意外引發討論。

事實上，擁有金髮碧眼的艾瑪科林斯底下的打扮相當中性，因此被許多女同志視為夢中情人，她甚至在受訪時婉轉承認自己交過女朋友，但目前還在探索自己的性向，也對於是否公開自身所處的模糊地帶相當害怕，不過她仍十分感謝同志族群給予的支持與鼓勵。