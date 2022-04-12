*台灣首次公開形象官網及預告片

*為全球上市邁出第一步

台灣首次公開形象官網及預告片。

普雷威手遊新作《希望M》於台灣上市邁出第一步。

普雷威股份有限公司(代表 金學俊)今日公開PLAYWITH GAMES所開發的《希望M》的形象官網及社群網站，也將透過台灣形象官網公開《希望M》的官方品牌及預告影片，且會在FACEBOOK、INSTAGRAM上一併公開；此次公開的形象官網中，強調繼承正統《希望online》，並和代表角色「哈比兔」一起展現特有的氛圍及風格。

《希望M》繼承了從2003年開始服務的《希望online》，是一款可愛休閒MMORPG手遊，以卡通渲染、搞笑動作、連續技系統等多樣化遊戲系統，在台灣、香港等中華圈地區及東南亞擁有高度人氣。值得一提的是，本次《希望M》開發商PLAYWITH GAMES，將延續原作正統，把原作中各種職業、連續技、詳細劃分的成長系統，結合手遊模式進行開發，並且正準備向全球各個地區市場提供遊戲服務。

此次公開的全球英文名稱SEAL M，除了是以《希望online》的M版本，這種直覺性的命名方式宣告《希望M》是正版的官方手遊外；在預告片中，藉由深受男女老少喜歡的「哈比兔」登場，並同步公開了實際遊戲畫面截圖，再次強調與原作的一致性。

接下來，普雷威將會在第二季上市的台、港、澳地區公佈遊戲主題曲、廣告影片等等，並陸續公開各種活動，再不久後也會開始進行事前預約推廣，並在各個社群平台進行許多有趣的活動，透過這些活動也會釋出《希望M》相關的周邊商品以及超多豐富的大獎好禮，還請玩家們敬請期待。

普雷威事業部部長表示：「很高興首次介紹即將在台灣上市的《希望M》，為了能得到臺灣眾多玩家的喜愛，正在準備各式各樣的遊戲系統和豐富的活動，希望大家拭目以待」。

形象官網、FACEBOOK、INSTAGRAM及LINE官方帳號已於今日同步上線，並會陸續透露《希望Ｍ》的一手消息，如欲知更多資訊請至相關網站參考。

《希望M》LINE官方帳號搜尋@sealm