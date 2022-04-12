有「敘利亞屠夫」之稱的俄軍將領德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）已接手指揮對烏戰事

俄軍2月下旬全面侵略烏克蘭至今已超過1個月，卻落得灰頭土臉。如今俄羅斯總統普丁已指派現年60歲，綽號為「敘利亞屠夫」的俄軍將領德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）接手，以領導俄軍對烏克蘭的下階段攻勢。

據《紐約郵報》（New York Post）和《衛報》（The Guardian）11日報導，近10年來，德沃爾尼科夫負責領導俄軍在敘利亞戰鬥，是俄羅斯最有經驗，也最惡名昭彰的軍頭之一。廣泛憂心，已導致成千上萬烏克蘭人喪生的俄軍戰爭，只會陷入更恐怖的腥風血雨中。

據聯合國估計，敘利亞戰爭中有超過35萬人喪生。而德沃爾尼科夫下令摧毀敘境各地城市，並動用土製桶爆彈，導致數百萬計敘利亞人流離失所。

叛逃的敘利亞軍官貝佑希（Fares al-Bayoush）說，他預料德沃爾尼科夫會採取冷酷的戰略，包圍烏克蘭打閃電戰。他指出，這位身為戰犯的俄軍指揮官可能會像在敘利亞一樣，使用拿手的焦土政策。

另一方面，北約前最高指揮官、退役海軍上將史塔伏瑞迪斯（James Stavridis）10日告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），對那些想迅速結束俄烏戰爭，達成和平協議的人來說，德沃爾尼科夫被擢升為俄軍攻烏指揮官是個壞消息，他甚至直呼這名俄軍將領為「敘利亞屠夫」。此外，他強調，這項軍事新任命顯示，普丁就算不想打上幾年，也想繼續再攻打烏克蘭幾個月。