專業絕緣材料廠鉅橡(8074)2022年3月合併營收為1.37億元，月增53.57%，創下單月歷史新高，雖然有部分客戶生產據點在昆山受到封城停工影響，鉅橡因生產基地以台灣為主，目前營運一切正常，鉅橡預估，第2季營運可望比第1季好，今天盤中股價逆勢漲停。

鉅橡主要產品為PCB耗材之墊板與電木板產品，受惠PCB產業擴廠效益需求，出貨穩健，且美耐板持續透過經銷通路推廣，訂單需求穩定成長，鉅橡3月合併營收1.37億元，月增53.57%，年增12.9%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收3.51億元，年增2.78%。

全球載板需求強勁，PCB產業終端應用涵蓋消費性電子、NB、PC、通訊、車用、航太等，隨PCB逐步進行擴廠，於新產能開出，加上公司近幾年積極拓展台灣建材市場，美耐板營收比重逐步增加，公司未來營收動能來源無虞。

鉅橡表示，雖然俄烏戰爭致使消費市場需求疲弱，且大陸疫情急速升溫，PCB產業鏈生產基地因中國昆山疫情影響而暫時停工，短期營收將受到影響，惟中長期PCB將持續受惠5G、AIoT及HPC等終端應用需求擴增，以期5G手機與電動車滲透率擴張，隨著新產能持續開出，今年PCB產業鏈成長率正向，鉅橡生產基地以台灣為主，目前營運一切正常，預估第2季會比第1季好，公司將謹慎觀察後續疫情與市場變化。