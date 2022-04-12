資深媒體人、香港中文大學新聞與傳播學院專業顧問區家麟11日清晨6時被警方國安處拘捕，理由是涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪，被認為與其數篇在《立場新聞》發表的評論有關。

他隨後被拘留於葵涌警署內接受調查，傍晚6時25分，其2名代表律師曾到警署了解狀況，逗留約1個多小時後離去。

《香港01》報導，在居留逾17小時之後，區家麟於晚上約11時40分獲得保釋。他離開警署時，記者追問他有何感受及日後會否繼續寫文章，他沒有回應記者提問，僅雙手合十稱：「多謝大家關心」及「抱歉今日不方便講太多」。其間，有支持者到場聲援。香港記者協會主席陳朗昇也到警署了解。

警方表示，案中被捕的54歲男子，已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。

對區家麟被捕一事回應，《明報》引述美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在Twitter的留言稱，新聞工作並非罪行，認為區家麟及其他因行使基本自由而被囚的人應獲自由，要求港府釋放他們。普萊斯又說，香港作為一個自由及國際金融中心的地位，取決於資訊及意見流通。