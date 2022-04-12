國防部全民防衛動員署今天公告「全民國防手冊」範本，提供民眾面臨軍事危機及可能發生的災難時緊急應變資訊，包括停水、停電、建物倒塌失火等狀況。不過國家政策研究基金會副研究員揭仲則認為，有些部分實在讓人覺得相關單位有些不食人間煙火。

揭仲舉例說，手冊內敘述停水時撥打1910自來水公司客服專線進行詢問或通報，但怎麼能保證戰時「客服專線」還能打得通？？？

揭仲又說，民生必需品短缺時，手冊規定是「公告配售之時間地點，依所在鄉（鎮、市、區） 配售站通知，至指定配售站，按規定項目數量計價購買所配額之民生必需品」。換言之，若是戰時民眾還需要花錢買民生必需品，而且還要帶戶口名簿，如果因為空襲房屋被毀找不到戶口名簿或來不及帶錢怎麼辦？戰時民眾要怎麼要得知政府公告的時間地點？難道政府認為戰時電視與手機一定能正常使用嗎？如果是外籍人士沒有戶口名簿，該怎麼辦？

揭仲認為，手冊中關於停電停水和民生必需品短缺時的處置，明顯只能應付平時的意外或天災，與戰時的狀況根本脫節，相關單位包括經濟部等應該重新檢討修訂。