澎湃新聞報導，今年第一季大陸共發生森林火災103起，草原火災9起，未發生重大以上火災，與往年相比火災起數顯著下降。不過，從15日開始，大陸所有省分將全部進入防火期，「是一年之中範圍最廣、考驗最大的重要時段」，大陸國家森防指辦公室常務副主任、應急管理部森林消防局副局長兼火災防治管理司司長彭小國12日在應急管理部記者會上表示，當前已在大陸全國部署森林消防隊伍1.9萬人應對挑戰。

彭小國指出，近年來，大陸森林草原防滅火工作不斷取得新成效，特別是2021年森林草原火災數，是自中共建政以來，首次降到千位數以下，未發生重大以上火災，實現了森林火災起數、受害面積、傷亡人數「三下降」，處於歷史最低位。

彭小國說明，隨著氣溫逐步回升，部分地區降水偏少，春季大風明顯偏多，加之春耕生產、進山旅遊、林牧區施工等野外用火增多，火險等級持續升高，目前已經呈現出南北疊加、中間吃緊的火險態勢。本周就有21個省分火險等級達到較高危險等級以，比去年同期多了10個，另外還有7個省分處在高度危險。

「當前面臨的防滅火形勢是十分嚴峻複雜的。」 彭小國表示，已組織制定各類專項預案，在大陸部署森林消防隊伍1.9萬人、地方專業隊10.8萬人、航空消防飛機62架，在這個基礎上，還組織大陸國家森林消防隊伍赴多個重點省分跨省機動駐防，同時細化實化力量、指揮、裝備、物資和安全防範等各項準備。