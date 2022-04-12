香港特首選舉提名期進入倒數4天，宣布參選的香港前政務司司長李家超今（12日）繼續選舉行程，上午拜訪香港中國企業協會，與10多名選委會面。被問到《香港基本法》第23條立法相關事宜，李家超說，23條立法屬憲制責任，將會是其中一個優先選項。

李家超今早在社群網站公開他在昨日拜訪多個香港建制政黨和團體的精華片段，提到香港穩固的社會環境，過往香港有很多風險位未填補，又稱參選特首很艱鉅，有時也會感到疲累，但只要聽到選委的鼓勵說話，他便會繼續迎難而上。

李家超今日下午拜訪香港中國企業協會，他稱，與會者認同和支持他的管治方向。他收集眾多意見後，需要時間整合，若最終沒有涵蓋部分政策，也只是在有限時間內作出選擇。

被問到會否優先處理《香港基本法》第23條立法，李家超指，他的立場與現屆政府一樣，23條立法是港府的憲制責任，將會其中一個優先選項。他提及，香港要有穩固社會環境，除了國家安全外，還包括金融體系的風險管理等，準備應對不同方面的攻擊，又指根據過往經驗，一個安全和穩定的環境對所有人來說也是好事。