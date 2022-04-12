路透社12日的調查報告，韓國央行因適逢新舊行長交接空窗期，故本周預定舉行的利率會議中，當地利率應不會有所變動。不過，基於通膨已高居逾10年新高，韓國央行日後應會下猛藥，大幅升息以對。

全球主要經濟體，除了日本還將利率維持在歷史低點，美國已開始緊縮市場貨幣，歐洲在2022年底左右應該也會升息。不過，在通膨大漲下，韓國算是早已提前反應，從2021年8月就開始調升利率，目前已升3碼至1.25%。

但是，韓國通膨還是高居不下，尤其是俄烏衝突後更是降不下來。當地3月通膨年增4.1%，已連續12個月都高於韓國央行的目標值2%。外界臆測，韓國可能還是得要再升息才可。

法國興業銀行認為，在舊任行長已於3月31日卸位後，加上新提名者李昌鏞要等到一星期後的19日才會舉行國會聽證會。在空窗期之下，本周韓國召開利率會議時，將不會有行長列席。

興業銀行指出，俄烏戰爭後市影響、聯準會趨鷹升息態勢明顯，以及新冠疫情似有升溫，都是要再觀察的。不過，韓國家庭債務增加趨緩，故預估這次當地央行不會對利率有任何動作。

不過，牛津經濟研究院卻表示，外界雖有許多不確定性因素，基於韓國通膨大漲以及金融市場有失衡之虞，故預測這次韓國可能會升息。

韓國民眾認為，當地央行勢必用更激烈手段來抑制通膨繼續上漲，預估2022年底時，利率會上看2%。不過，2月份做此項民調時，當時是認為2023年底，利率才會升至2%。

在韓國2022年剩下來3季的通膨預測中，第2、第3以及第4季度的通脹預估，從元月份調查的2.5%、2.1%以及1.5%，更是大幅上升至目前的3.8%、3.5%以及2.9%。

2022還有2023全年通膨預估值，平均來說應在3.3%以及2%，3個月前預測的為2%以及1.6%。

澳盛銀行(ANZ)指出，在國際能源價格反彈後，通膨至少在短期內還是蠻高的。生產業者已開始將多出的成本轉嫁給消費民眾，但生產者物價與消費者物價之間，還是有不小差距，也表示物價大漲的壓力還在持續發生。

此調查也預估，2022年韓國經濟將增長2.8%，稍低於元月所估的2.9%。不過，2023年當地成長可望從2.5%，小增至2.6%。