1名女網友在《Dcard》寫下，她與男友交往4年後突然「被分手」，2人恢復成正常朋友關係後，前男友卻變得照三餐問候，各種報備跟獻殷勤，讓原PO覺得很無解，發文詢問網友們的見解，貼文一出，引起熱議：「他只是在減輕他對你的罪惡感」、「可能是現在沒對象只能跟你聊吧」。

原PO在社群網站《Dcard》發文，日前和交往4年多的男友分手了，原本以為分手後不會再聯絡，畢竟2人也都把話說清楚了，結果分手後隔天對方依舊傳了早安貼圖，到家也會告知，要睡了，也會說先睡了並傳貼圖，甚至連跟同事出去吃飯也會報備，原PO表示她也都以對待朋友的方式回應他，不會有過多詢問或關心。

但前男友卻總能開啟下一個話題，繼續找她聊下去，原PO不能理解前任的心態，畢竟分手是前任提的，她這段期間一直催眠自己沒事，但前男友卻一直對她獻殷勤，便發文詢問網友們前任到底是什麼心態。

網友們紛紛留言：「他在透過跟妳保持聯繫的方式來試圖減輕他提分手的罪惡感斷聯吧，他只是在利用妳剩下的愛」、「他可能是現在沒什麼目標或對象只能跟你聊」、「那妳可以開始精彩的過妳的生活，出去拍漂亮照片發公開動態，也只需要對他僅止於普通朋友的回覆」、「我覺得這只是他習慣跟慢慢適應的過程，有一天找到新的人，或是習慣一個人，他突然斷聯你會更痛苦」。