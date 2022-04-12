國際評級機構穆迪發布對中國銀行體系展望的評級報告指出，儘管運營環境趨弱，平穩的流動性支持穩定展望。

據澎湃新聞報導，穆迪表示，對中國銀行體系的展望為穩定，原因是中國政府可使用多項政策工具有效支持經濟活動和信貸需求，從而有助於信貸穩定增長並控制銀行業資產風險壓力。

穆迪預計，中國人民銀行（大陸央行）不會大幅下調利率，因此銀行業獲利能力將保持穩定。多數銀行仍將受益於系統內充足的流動性和穩定的存款基礎。

在獲利能力方面，穆迪認為，中國銀行體系獲利能力將趨穩。穩定的淨息差和低成本收入比將支持銀行業的撥備前獲利能力。穆迪預計人行未來的降息幅度（若有）將較小，因此淨息差受到的影響將在可控範圍內。

穆迪預計2022年中國實際GDP增速將從2021年的8.1％回落至5.2％，原因是新冠疫情和房地產業下滑仍對商業信心和經濟活動造成壓力。同時，俄烏軍事衝突的蔓延風險可能令外部環境更為艱難。