怕胖團請來金馬獎最佳男配角劉冠廷與韓寧演出新歌MV。（歪的音樂提供）

「怕胖團」新歌〈鴦〉MV邀請金馬獎最佳男配角劉冠廷與韓寧演出對手戲，2人將導演亞歷三小的創意愛情故事詮釋到位，完全表達出主唱閃亮寫下這首情歌想表達的「被綑綁、窒息，最終卻還是不得不放手的愛情」。〈鴦〉的創作靈感來自某天閃亮在工作室陽台撿到一隻小黑鳥，發現牠不會飛，原來是樓上鄰居養的籠中鳥，後來他也發現有另一隻鳥飛來找牠但牠卻無法一起飛走，感覺和某些愛情的樣貌很像，進而寫下這首歌。

〈鴦〉不同以往怕胖式情歌，帶著濃濃的無奈感，籠中鳥的際遇，讓閃亮想到愛情中也一樣，刻意為對方改變或是無法改變，失去了自己最真實的樣貌，最後的結果都不令人樂見。閃亮感觸頗深地說：「我想要跟這個人一起飛，也選擇了飛翔，但最終還是掉下來。」MV特地邀請劉冠廷和韓寧共同詮釋，精彩的對手戲將這段扭曲卻令人難忘的愛情故事裡的痛苦掙扎完全表達出來。

探班拍攝MV的怕胖團也被劉冠廷和韓寧的演技驚豔到，貝斯手大寶說：「只有他們能演繹出MV（這首歌）要表達出的感覺，對手戲讓我都覺得害羞了，因為浪漫太多了，多到都溢出鏡頭來了。」閃亮則表示：「我寫歌的時候腦子裡就浮現劉冠廷的畫面，就很想找他來演出，沒想到他真的爽快地一口答應。光是他在玩燈的第一顆鏡頭就會不想喊Cut，實在太震驚了。韓寧也是，拍的第一幕看得我雞皮疙瘩都起來了，而且還眼角泛淚，忍不住趕快去謝謝她。」

怕胖團感謝歌迷本週六（16日）將於Zepp New Taipei舉辦「時間的奴」演唱會，這也是怕胖團首次站上近2000人的舞台，他們感性地說：「成軍15年，中間當然經歷一些挫折，有人問怎麼這麼久了還能繼續唱？沒有歌迷我們不會一直在這裡，只要還有人喜歡我們的音樂，我們就會繼續下去。」得知門票完售讓他們非常開心，為了感謝歌迷支持，這次整體規格拉高到國際水準，除了硬體的舞台燈光視訊升級外，節目橋段及許多歌曲重新編曲都藏有滿滿的巧思，就怕前來的歌迷覺得不精彩，演唱會門票訊息可查拓元售票系統。