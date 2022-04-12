近日，網民發現四川航空一名飛行員7年前曾在微博上發表仇恨言論。四川航空4月11日回應稱，涉事員工已被停職處理並接受調查。但揭露此事件的微博用戶已被禁言。

4月10日下午，有大陸網友在微博上發文，指該飛行員以網名「-AynGA-」於2015年6月28日在官媒的新聞評論欄下方留言，言詞偏激，稱「當年被日本人屠殺30萬人都是自己活該」、「漢族人不該殺嗎」等。網友貼出其微博內容，包括他身穿川航飛行員制服、駕駛艙內照片、工作證件、個人照片等。目前該微博用戶已因違反平台規則，處於被禁言狀態。

由於涉事者為飛行員，其言論引起外界擔憂其精神狀態是否能夠勝任飛行工作。

川航官方微博11日凌晨回應此事，稱公司第一時間展開調查。經事實查核，此人確為川航員工，於去年8月入職，其不當言論於大學期間發表。公司已對他做停職處理，目前其正接受公司飛機部等相關部門的調查。四川航空的通報沒有公開涉事員工的身份，也沒有證實他是否擔任飛行員。

上述事件引起公眾憂慮，有網友留言表示，雖然這是多年前的言論，但其崗位特殊，加上三月下旬發生的東航客機在廣西梧州墜毀事件，認為飛機飛行員任何思想上的瑕疵都可能是下一場空難的隱患，要求以最嚴厲的措施防範風險。