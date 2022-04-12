針對反對台鐵公司化的台鐵工會將發起「五一休假」，行政院長蘇貞昌今日赴立院備詢表示，絕對會保證員工福利，「還可分紅40個月」。但蘇此言一出卻引發網友一面倒批評台鐵何能與長榮相比，轟騙很大：怎樣可以領40個月？

蘇貞昌表示，推動台鐵公司化是順應社會要求，也是對於普悠瑪號及太魯閣號罹難者家屬的回應，若不進行改革難以回應罹難者家屬的呼籲和社會期待。

蘇強調，政府將盡力在保障員工薪資福利的同時不讓公司損失，未來公司賺錢後，員工也可像長榮海運員工一樣分紅40個月，員工可放心，相信台鐵員工也很期待回復台鐵的榮光

然而相關新聞被轉到Ptt討論後，卻引來鄉民們一面倒的批評，有人質疑「區間車15塊是要賺個什麼？」、「笑死 台電中油台糖不就公司化？哪來40」、「台鐵是有小賺啦，但不可能發40個月」，更有鄉民狠酸「年終40月，只有塔綠班會相信」、「就是把人當笨蛋阿，懷疑阿？」、「都能騙神了，騙人會有負擔嗎？」。