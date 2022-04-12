台南市工務局針對麻豆區、佳里區主要聯絡道路麻佳路段進行路平改善，將拓寬菜寮橋段道路。（台南市工務局提供／劉秀芬台南傳真）

為解決台南市麻豆區、佳里區主要聯絡道路市道176線菜寮橋段彎道安全問題，台南市工務局編列1500萬元預算，針對176線麻佳路段進行路平改善，預計5月開工，順利的話今年12月完工。

佳里區周遭遊憩景點多，其中位於176線市道上的子龍廟永昌宮，已有300多年歷史，是少數主祀供奉常山趙子龍的廟宇，也是南部廟宇中主祭蜀漢五虎將中關羽之外的另一位虎將廟宇，頗具觀光特色。

工務局表示，此次市道176線麻佳路段道路改善工程範圍，以永昌宮為起點，至麻佳路三段與龍興路路口，改善道路長度為370公尺，車道寬度15至20公尺不等，除改善交通，也可提升當地人文特色的觀光發展效能。

考量市道176線菜寮橋處轉彎路段，近兩年因車速過快交通事故頻傳，經檢討為高速行駛車輛轉彎不易等問題造成，工務局依據也將進行曲線改善調整路面高度，並配合路面高度拓寬既有橋面寬度，在既有橋面北面增設一橋寬4公尺、跨距15公尺T型橋梁，藉以增加行車過彎穩度。

在地居民表示，子龍廟附近市道路面縮減，汽車與機車爭道，地方民眾爭取路面拓寬已久，但在土地徵收上還未能達成協議，此次能將菜寮橋段彎道問題先解決，也是好的開始。