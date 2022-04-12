韓國男神李準基，近日推出新作《Again My Life(再次我的人生)》，穿起筆挺帥氣西裝，披上檢察官袍子，秉持正義信念對抗壞蛋，不僅精通法律還會武打技術，打起架來非常養眼，某次調查政客貪腐事件中，遭殺手暗殺被人從高樓丟下，卻意外獲得重生機會，帶著前世記憶回到15年前，當時還是高中生的他，此時就得籌備如何才能扳倒最大反角政客李璟榮。

李準基新作扮演檢察官。(圖／《Again My Life》SBS drama IG)

在這部作品的世界觀裡，李準基(飾 金熙宇)堅守法律以及正義信念，李璟榮(飾 趙泰燮)就是他要對抗的對象之一，以往幾部以檢察官為主題的韓劇，男主角多半實力強勁，李準基新作也不意外，不過由於他太過自信開頭就被領了便當，就在此時他遇見一位身穿紅衣的女子，許諾重生並要他重生後務必成功抓捕到李璟榮繩之以法。

李準基劇中人設，待人接物親切和善、言談流暢清晰，卻有個不堪回首的黑暗童年。意外重回高中生身分後，李準基趕忙回家找爸媽，原來當年他爸媽遇車禍身亡，駕駛卻肇事逃逸。失落的童年回憶，讓他一直不肯輕易向人敞開心房，多年過去他不斷調查事件起因，卻未有進展，既然獲得重返過去機會，他成功拯救當時還活著的爸媽，卻意外親眼目睹車禍發生過程，這才知曉兇手正是李璟榮兒子。

後來李準基升上韓國大學法律系，遇見多位熟悉的同學，運用著對前世的熟悉度，他挽救了很多不可挽回的悲劇，卻發現他的過去有許多變數，多了幾位新人進入到生命之中。迎接新生的法律系晚會裡，眾人盛裝出席，一名位高權重的校友上台鼓勵新生，預告李準基在本劇中，將從法律系校園開始步步劍指李璟榮，為該劇創造緊張刺激的開端。