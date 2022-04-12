上海疫情擴散，已經影響到161家企業停工，經濟部長王美花今日表示，部分製造業像是台積電、面板業表示可以封閉生產，而廠商則表示，雖然辛苦但是還可以應付得來。

王美花參加中油董事長暨總經理佈達典禮，會後接受媒體採訪時表示，經濟部也緊盯這件事情，有些廠商可以封閉生產、有些廠商就必須停工，以台積電來說和部分面板業而言，就表示可以封閉生產。

除了生產之外，王美花表示，現在衝擊比較大的是物流方面，廠商還在依據情況調配當中，廠商表示「現在雖然辛苦但是還應付得來」。