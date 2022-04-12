為保留醫療量能，新北試辦輕症與無症狀確診者「居家照護計畫」，亞東醫院昨啟動試運行，已收治4名居家照護病患，市長侯友宜12日首站視察三重區居家照護關懷中心試運行作業表示，疫情還未到高峰，確診數只會再往上，居家照護可讓醫療量能不被沖垮，輔大醫院、三重聯醫今也開始試運行，正式開始收治居家照護確診者。

侯友宜表示，Omicron變種病毒特性陰轉陽特別多，大概占到2到3成，99％都是輕症，由於Omicron變種病毒高傳播率，本土確診個案預見將大幅度攀升，為讓醫療體系正常運行，試辦「居家照護計畫」，讓符合條件的個案可以在家照護，市府也全力協助居家照護者的健康照護及生活關懷。

在生活關懷部分，原「檢疫隔離關懷中心」升級為「居家照護關懷中心」，於29區設置區級關懷照護中心，執行10大關懷項目，包括生活物資採買資訊、居家照護關懷箱派送、居檢居隔訪查、垃圾清運、心理諮詢、寵物照顧需求、學生關懷、弱勢家戶協助、防疫旅館協助安置及其他緊急事故協助等。

在健康照護部分， 由亞東醫院、淡水馬偕、台北慈濟、雙和醫院、新北聯醫、土城醫院、輔大醫院7家責任醫院做為29個行政區居家照護的責任醫院，同時結合新北iCare健康雲遠距醫療平台及智慧管理，避免近距離接觸，並與新北藥師公會合作，24小時內將藥品送達需用藥的居家照護民眾家中，再以通訊方式進行用藥指導。

副市長劉和然補充，中央已同意新北的「居家照護計畫」，亞東醫院昨開始安排居家照護病患，輔大醫院、三重聯醫今也開始試運行，接下來4家主責醫院也會陸續試運行，人力部分醫院也都調配過無短缺問題，生活關懷部分除區公所人力另還有訓練志工。

三重區公所表示，居家照護關懷中心小組每天會對居家照護者進行電話關懷，協助清運垃圾及周邊環境消毒，有醫療需求可轉介就醫，並協助日常生活所需，必要時配合送餐、口罩。

居家照護者有需求需協助時，可撥打新北市政府居家照護關懷中心電話（02）8953-5599轉1520，或新北29區公所照護關懷中心專線，服務時間為週一至週日，每日9時至18時，非服務時段可以電話留言，緊急狀況可撥1999市政服務專線。