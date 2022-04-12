昨日本報報導，有原住民申請行駕照要求單列拼音族名、不列漢名，卻被公路總局否決，遭原住民議員痛批這是充分曝露「管理」高於「尊重」的殖民統治心態。公路總局昨日特於官網公告說明，這是依據《姓名條例》規定，原住民傳統姓名可與漢人姓名並列；另內政部2018年也規定各機關證明文件應完整呈現當事人姓名。

《國家語言發展法》於2019年通過，明訂台灣各原住民族語言也是國家語言，不應受到限制或歧視，但台南卻有原住民大學生向監理站申請行照、駕照單列族名，不列漢名時，卻被公路總局否決，還說全台只有9名原住民的行駕照單列族名。台南市原住民議員Ingay Tali接獲陳情，11日痛批大開族群主流的倒車，充分曝露「管理」高於「尊重」的殖民統治心態。

交通部公路總局昨日在官網貼出嘉義區監理所台南監理站回應表示，有關監理單位所核發證照，姓名登載係與身分證相符，依據《姓名條例》第4條第1項規定，台灣原住民及其他少數民族傳統姓名或漢人姓名，均得以傳統姓名羅馬拼音並列登記，不受第1條第1項「中華民國國民，應以戶籍登記之姓名為本名，並以一個為限」的規定限制。

台南監理站表示，另內政部於107年亦函文行政院各部會，原住民使用姓名應與戶籍登記一致，各機關證明文件應完整呈現當事人姓名，因此核發監理單位證照，姓名欄位目前仍以身分證登載姓名為據。