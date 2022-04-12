受科技股下跌拖累，周二香港股市開高走低，恆生指數目前跌0.74%，報21052.27點，稍早前一度反彈漲逾200點。國企股(H股)現跌0.92%，為7141.88點。

恆生科技股盤中由升轉跌，目前下挫1.14%，稍早前曾漲逾2%，為盤初的港股帶來提振。

快手持續遭北水出脫，股價重挫10.5%，在恆生科技股指數成分股中跌幅最大。其次為商湯跌9.1%。

嗶哩嗶哩現漲7.1%，在科技股中表現最亮眼。

中國監管當局在時隔9個月後恢復國內網遊版號審批，激勵鬥魚、虎牙直播、網易和嗶哩嗶哩隔夜在美國股市大漲。

獲得審批的心動公司和創夢天地稍早前一度飆漲24%和11%。

重量級個股騰訊上漲1.9%，稍早前漲逾3%，給大盤帶來支撐。

阿里巴巴目前下跌1.4%。由股神巴菲特的摯友芒格擔任董事長的報紙和軟體公司Daily Journal披露，今年首季減持約一半的阿里持股。

隔夜原油價格大跌4%，布蘭特期油更跌破每桶100美元大關，受此打擊，中石油、中海油均跌逾2%，中石化目前跌0.3%，中海油田服務大跌6.1%。

中煤股價大漲12%，該公司預期今年首季獲利介於70.4億～77.8億元人民幣，年增74.6%～93%。