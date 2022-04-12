匈牙利外長Peter Szijjarto周一指出，匈牙利計畫透過俄羅斯天然氣工業銀行(Gazprombank)的轉換為盧布，來支付以歐元計價的俄羅斯天然氣費用。

Szijjarto在新聞發佈會上說，根據計畫，匈牙利能源集團MVM的子公司CEE能源，將用歐元支付即將到來的帳單，俄羅斯天然氣工業銀行再將把這筆錢兌換為盧布，然後轉匯到俄羅斯天然氣工業股份公司。

目前距離帳單支付還有數周時間，歐盟則敦促各國堅持以歐元支付。

外長表示，以盧布支付的問題，我們有一個不違反歐盟制裁的解決辦法，同時還能確保匈牙利的天然氣供應。去年九月CEE能源與俄羅斯天然氣公司簽訂的雙邊合約，將被修改，以符合規劃中的改變。

匈牙利依賴俄羅斯的石油和天然氣，反對歐盟在這一問題上採取聯合立場。

另外據歐盟官員透露，匈牙利和奧地利對於歐盟最新將兩名俄羅斯寡頭列入制裁名單表達質疑。

在俄羅斯入侵行動前，匈牙利和奧地利與俄羅斯保持著相對地友好的關係，兩國對把坎特(Moshe Kantor)和格雷夫(Herman Gref)列入黑名單表示擔心。

據了解，愛沙尼亞和立陶宛兩國成功地促成不要將這兩人從黑名單上刪除。

坎特是俄羅斯化肥公司Akron的大股東和慈善家，也獲得了奧地利、義大利和法國等歐盟國家的獎項。匈牙利表示，對於曾擁有該國勳章的人士被列入黑名單感到驚訝。

奧地利外交部發言人則表示，從未反對或阻止過任何黑名單計畫。