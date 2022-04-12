縣府表示，儘管進入中庭仍需要出示小黃卡，疫苗接種或快篩陰性等證明，非公務郵件包裹也只能放置在南郭路側門的物流收件區，統一管理。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

國內疫情持續升溫，彰化縣政府12日宣布即日起重啟縣府單一窗口洽公區，2樓以上僅限縣府人員進出，其餘洽公民眾則在1樓中庭的洽公區洽公，防止造成防疫破口，縣府表示，儘管進入中庭仍需要出示小黃卡，疫苗接種或快篩陰性等證明，非公務郵件包裹也只能放置在南郭路側門的物流收件區，統一管理。

疫情升溫短短幾天國內確診個案已經突破2000人，不過民眾恐慌的心態已經不向過去2年嚴重，因為疫苗施打過後，9成以上確診個案都屬輕症或無症狀，而彰化縣政府內共有超過3000名員工，若有無症狀確診者進入縣府，若真的匡列疫調的話，恐怕癱瘓整個縣府運作。

彰化縣政府表示，為了維持縣府公務正常運作，以及避免疫情擴大，自12日下午1點起重啟縣府1樓中庭單一窗口洽公區，2樓以上僅限縣府人員進出，以保護縣府同仁，也呼戶所有洽公民眾能夠配合。

縣府說，執行措施包括進入縣府必須全程配戴口罩、實聯登記、量測額溫，並且要符合接種新冠疫苗3劑或2劑滿14天，並出示接種證明，或提供3日內快篩陰性證明，若未符合上述規定者，縣府在南郭路側門有設置服務台來協助收件。

縣府強調，疫苗接種證明包括小黃卡、數位接種證明、健康存摺之疫苗紀錄、或有張貼疫苗接種日期的健保卡等，另外也禁止非公務郵件、包裹、外送等遞送人員直接進入辦公區域，同樣可以拿到南郭路服務台的「物流收送區」統一收取貨。

縣府也呼籲，建議所有民眾都應該盡速完成三劑疫苗接種，在防疫期間也可以多加利用電話或線上申辦，減少出入公共場所或人群多的地方，保護自己也保護他人。