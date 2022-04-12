濃縮中藥製劑讓中藥服用變得簡便，但有不肖業者為求速效於調劑中摻加西藥成分，但在藥物、劑量不明及藥品間的交互作用下，恐對消費者身體將造成負擔或傷害。消基會今(12)日公布2021年中藥安全性檢測報告，其中不明來源購得之中藥檢出參雜西藥比例高達23.1％，當中添加的壯陽劑「他達拉非(Tadalafil)」還可能讓心血管疾病患者出現健康風險。

2021年消基會接受消費者委託送檢「中藥安全性──含西藥及重金屬」檢測，共計有45件中藥申請，其中申請檢測有無摻加西藥的有38件，申請檢測是否含有重金屬鉛的有21件，申請檢測是否含有重金屬汞及鎘成分的，分別各有19件，今日於記者會上公布結果。

消費者文教基金會發行人胡峰賓表示，本次檢測藥品來源包含國內醫療院所、藥商藥局及其他或不明來源管道，3個來源的重金屬檢測均合格，但不明來源管道卻檢出6件摻加西藥，檢出比例23.1％，相當的高。

消基會中醫藥品委員會召集人張景堯表示，中藥摻加西藥對人體健康產生負面影響，雖然23.1％比去年33.3％有所降低，但仍呼籲消費者若購買中藥，不應聽信親朋好友介紹或託人購買有效的中藥，即使相同藥物也會因體質差異而有不同的藥理反應，最好還是要先向合格中醫師詢問，如果有服用西藥也要記得清楚告知中西藥之用藥史，經醫師評估後用藥也比較有保障。

張景堯指出，今年檢測到的西藥有7種，和往常一樣以消炎鎮痛藥佔多數，但今年還多了一樣他達拉非（Tadalafil，壯陽劑），該藥是治療勃起功能障礙的藥物，但對於心血管疾病患者相當不利，服用後也會產生暈眩，補腎壯陽不成反而「傷心」。

消基會指出，中藥摻加西藥可依《藥事法》處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金；若業者提供藥品給消費者已經涉及密醫行為，可依《醫師法》最高處5年以下有期徒刑，得併科新台幣150萬元以下罰金。