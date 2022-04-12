巴基斯坦新任總理、巴基斯坦穆斯林聯盟（謝里夫派）主席夏巴茲‧謝里夫在當地時間4月11日勝選後發表演講，表示將大力推進中巴經濟走廊建設。過去夏巴茲多次對中巴經濟走廊給予高度評價，稱不僅是電力、能源、公路或其他實體專案的簡單組合，而是將巴基斯坦轉變為一個主要新興經濟體的宏偉藍圖，使國內欠發達地區能夠享受發展的紅利。

但外媒也報導指出，如果夏巴茲出任總理將面臨不少迫在眉睫的挑戰，尤其是經濟問題，近期巴基斯坦受到高通膨、貨幣貶值以及外匯儲備迅速下降等壓力。

據觀察者網報導，4月10日凌晨，巴基斯坦國民議會（議會下院）表決通過對總理伊姆蘭‧汗的不信任動議，成為巴基斯坦史上首位遭國民議會罷免的總理。11日稍早巴基斯坦外長庫雷希退出選舉，夏巴茲·謝里夫在議會選舉中獲得174票，當選巴基斯坦第23屆總理。

巴基斯坦選舉前，大陸外交部發言人在11日的例行記者會上表示，已注意到巴基斯坦政局發生一些變化。作為巴基斯坦近鄰和鐵桿朋友，真誠希望巴基斯坦各派保持團結，無論巴基斯坦政局如何變化，中方將毫不動搖地堅持對巴友好政策，相信巴基斯坦政局變化不會影響中巴關係大局。