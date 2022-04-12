台灣最大私人包機公司「飛特立航空」創辦人楊宿智2019年過世後，遺孀陳吉利將股權賣給馮竣嗣接手經營，但事後馮上任2個月，自己資金未到位，反而以公司支票購買陳吉利股權，挪用公司資金償還自己債務，涉嫌掏空約7000萬元，並打算賣2架飛機收百萬美金訂金，台北地檢署12日依侵占、背信等罪起訴馮。

飛特立是台灣最大的醫療專機、商務包機公司，創辦人楊宿智曾4度自駕飛機環遊世界，但不幸於2019年6月在美國墜機身亡，2019年7月董事會改選，由馮竣嗣擔任董事長兼總經理。

馮竣嗣上任後，就要員工開出共約台幣6200萬元的支票匯至陳吉利指定帳戶，用來支付其中200萬美元的訂金，之後又挪用台幣350萬元清償自己的債務，另有20萬美金則進入馮的永流公司。

飛特立董事會2019年9月緊急撤換馮竣嗣，事後公司整理相關財務資料又發現，馮竣嗣另與他人簽約分別以美金1500萬元、美金500萬元打算賣掉2架飛機，並收了美金100萬元訂金，控告馮竣嗣侵占、背信。

檢方調查時，馮聲稱指控飛特立隱瞞財務危機，騙他購買股權，涉嫌詐欺，並辯稱原本友人表示會協助他經營飛特立，但事後都食言，賣飛機是簽訂假約，是為了顯示自己有主導公司的能力，對方支付的美金100萬元，是想入股，不是飛機買賣。

馮竣嗣控告飛特立詐欺部分，北檢已不起訴；至於馮竣嗣挪動飛特立資金私用7000萬元，以及簽約賣飛機部分，涉嫌侵占、背信等罪，依法起訴。