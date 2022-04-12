民進黨高市議員電話民調初選昨天登場，搶頭香的第一選區（大旗美）今結果出爐，應提名兩席，民進黨中央今公布初選民調結果，現任的林富寶民調最高，居第二的是，競爭激烈的菊系與湧言會，由林慧欣為菊系搶下第一席。

民進黨中央今公布三家民調公司的民調平均分數，第一名為林富寶最高為0.3291、林慧欣第二0.3067、湧言會的李庭慧0.2592居第三，其他分別為蒙勝南0.0732、劉金松0.0318。

第一選區應提名兩席，由林富寶及林慧欣將或中執會提名；由於民調前，「客家雙姝」菊系的林慧欣、湧言會李庭慧對決激烈。

昨天民調前一刻，前高市行政暨國際處長陳瓊華卻爆料，李庭慧竟然在網路社群誘導選民說謊，為她的民調加分，讓選民為了個人的勝利犯規，質疑新人、年輕人以為贏就是要不擇手段？

陳瓊華並在臉書公布一張截圖，李庭慧在與某人的對話框裡，表示「接到電話民調，務必記得說兩遍唯一支持李庭慧呦！還有年齡部分....大家跟庭慧一樣25歲好嗎？」陳嚴厲指出，在政治圈、在晚上場的初選民調，這算是嚴重違規、博歹筊。