新冠肺炎疫情爆發，本土病例不斷創新高，行政院長蘇貞昌今在立法院質詢時強調，政府為讓全民能很方便，同時以合理價格拿到需要的快篩試劑，目前已經啟動由政府來徵用，要讓快篩朝量足價穩方向前進。

立委陳椒華表示，韓國每天有好幾萬人確診新冠肺炎，透過快篩試劑的普遍使用及徵用，並且當作風險管控的醫療產品，即便現在疫情已經鬆綁，市面上快篩試劑的價格還是只有新台幣120元。

陳椒華指出，英國的快篩試劑新台幣75元、新加坡的新台幣100元至120元昂貴，希望政府可以成立「快篩國家隊」，而且要用國際大廠的價格，讓國人達到防疫的效果，詢問快篩國家隊何時可以上路。

蘇貞昌說，因應疫情的發展，快篩試劑確實有其必要性，精準度也越高，而政府為了讓全民能很方便，同時以合理價格拿到需要的快篩試劑，所以目前已經啟動由政府來徵用，一定要把快篩試劑量足、價穩，雖然不叫國家隊，但要達到全民需要、方便。

民眾黨立委高虹安問及快篩試劑價格，陳時中表示，目前採購800萬劑快篩試劑，廣泛快篩的話，每個月要有上千萬的量才夠，市場價格要穩、讓民眾用較低的價格取得。

對於是否採免費發放，陳時中強調，價格上若是完全免費，怕大家領了不用，借鏡口罩的經驗，適度的經費，對分配效果會比較好，徵用後還是以較低價格停供民眾，讓大家能審酌使用。