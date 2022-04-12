方邦江教授正在方艙醫院巡視。（人民日報）

據上海市衛健委通報，昨天（4月11日0~24時）無症狀感染者新增22348例。這意味著四月以來，上海無症狀感染者首次出現下降。這是否能說明上海疫情的拐點已經出現？《人民日報》引述專家分析稱，這只能說是初見曙光。

報導稱，4月12日，武漢大學中南醫院副院長、原武漢客廳方艙常務副院長、中南醫院援滬醫療隊領隊李志強教授受訪時表示，目前上海每天核酸檢測後，對感染者都是應收盡收，但是具體趨勢變化，要看明天和以及接下來的新增數據，如果持續下降才能明確疫情走向。

「這只能說是初見曙光」。上海國家中醫緊急醫學救援隊執行隊長、上海新國際博覽中心方艙醫院中醫專家組組長、原雷神山醫院感染三科五病區主任、上海龍華醫院急診醫學科主任方邦江教授指出，波峰出現後，勢必會有下降的趨勢，但是否代表上海疫情出現拐點，還有待進一步觀察，看後續新增病例是否會出現持續性下降。

「不過，我對本輪上海疫情即將取得勝利還是充滿信心的」，方邦江教授說，大面積地核酸檢測排查已經覆蓋到上海全體居民，並且是反覆多輪次地複核，在這樣的背景下，這個數字是真實的，可信的，可以說目前上海疫情正處於黎明前的黑暗。

據上海衛健委最新數據，在4月11日0-24時新增的994例本土新冠肺炎確診病例和22348例無症狀感染者中，439例確診病例和21844例無症狀感染者是在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

也就是說對此，現在大部分新增感染者是在管控人群中發現的。李志強院長表示，除了看新增感染者數字外，另一個關注的重要指標就是新增病例是在哪裡發現的，現在大部分新增感染者都是在管控人群中發現，說明不會在社會面造成太大的傳播風險。

作為曾經在武漢一線抗擊疫情的醫生，李志強表示，因為在武漢抗擊疫情最艱難的日子里，得到了上海巨大的、無條件的堅定支援，所以此次援滬，自己和隊友一定會拼盡全力，幫上海渡過難關。