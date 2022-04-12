侯友宜表揚新北市警局掃蕩黑幫有功人員。（王揚傑攝）

大甲媽遶境9天8夜，行經彰化時發生統一促進黨總裁「白狼」張安樂疑涉帶人搶轎，引爆近年來最大規模衝突。新北市長侯友宜今（12）日出席警察局治安會報，表揚掃黑有功人員，侯致詞時意有所指向「白狼」嗆聲，允許宗教活動就照規定來，絕對不可以犯法，不要假借宗教集會之名，就可以囂張違法，如有違法事件，一定嚴格取締，強力偵辦，絕對不姑息、不寬容。

侯友宜表示，這段期間全國都在防疫，包括警察體系，防疫工作是重中之重，但絕對不允許不法分子、黑道幫派利用防疫期間做出違法犯紀的事，治安沒有空窗期，幫派黑道零容忍，絕對不會因為防疫，就忽略捍衛治安、打擊犯罪的決心。

侯友宜向黑幫喊話，在防疫最辛苦的時候，不法宵小分子還敢犯罪，警察絕對不手軟，強力打擊，不但一個不放過，更要擴大辦理。不要看到我們在防疫，就參加幫派象徵性的公祭，不要看到我們在防疫，街頭就可以鬧事、幫派經營的行業就可死灰復燃。

最後侯友宜勉勵警察同仁，這段期間警察弟兄非常辛苦，在新北市警察局長黃宗仁帶領下，不但要執行「平寧專案」，更要兼顧防疫過程中的治安，他對新北市的警察滿滿的感謝，他一定站在警察弟兄這邊。