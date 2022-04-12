澎湃新聞報導，國際評級機構穆迪12日發布對中國銀行體系展望的評級報告指出，盡管營運環境趨弱，平穩的流動性支持穩定展望。穆迪表示，對中國銀行體系的展望為穩定，原因是中國政府可使用多項政策工具有效支持經濟活動和信貸需求，從而有助於信貸穩定增長並控制銀行業資產風險壓力。穆迪預計，中國人民銀行不會大幅下調利率，因此銀行業營利能力將保持穩定。多數銀行仍將受益於系統內充足的流動性和穩定的存款基礎。

從營運環境來看，穆迪認為中國銀行業將面臨更為不利的營運環境。穆迪預計2022年中國實際GDP增速將從2021年的8.1％回落至5.2％，原因是新冠疫情和房地產業下滑仍對商業信心和經濟活動造成壓力。同時，俄烏軍事衝突的蔓延風險可能令外部環境更為艱難。進口大宗商品價格的上漲以及主要出口市場需求的減弱可能削弱中國增長前景。如果這一風險攀升，穆迪認為政府制定的經濟框架將允許其通過額外的貨幣和財政刺激措施進行靈活應對，不過實際增長或將低於增長目標。

不過，穆迪進一步指出，在3月16日召開的國務院金融穩定發展委員會會議上，政府承諾將支持經濟增長並提升市場信心。穆迪預計宏觀經濟政策將會有效地支持信貸需求。政策將包括適度下調利率、微調房地產業融資政策、繼續扶持小微企業以及對新基建項目的適度財政擴張，涉及可再生能源、數字基礎設施和綠色發展領域。

在資產風險方面，穆迪認為，中國銀行體系資產風險將上升。在經濟增長放緩的環境下，新增不良貸款率將維持在高位。房地產業下滑的影響將令銀行業的資產品質面臨風險。穩定房地產業的政策迄今為止是漸進且謹慎的，以避免造成經濟和金融的不穩定，近來政策的放鬆體現了這一點。具體政策包括一些地方放寬房貸首付比例和房貸審批標準，以及放鬆符合條件的房地產開發商的發債要求。雖然中國銀行業對財務受困開發商的直接敞口有限，而且銀行體系面臨的相關風險可控，但政策微調將需要一段時間才能令開發商未來12-18個月的融資環境有效改善。再加上大陸國內疫情和封鎖措施造成的企業營運再度中斷以及俄烏軍事衝突造成的外部壓力，這些因素將加劇銀行業的資產風險。

穆迪的報告也顯示，中資銀行仍將利用其高額貸款損失準備進行壞帳處置，因此其不良貸款率將基本保持穩定。由於更嚴格的資管規定已全面實施，推動影子銀行業風險進一步下降，銀行的非貸款資產風險將持續降低。

在營利能力方面，穆迪認為，中國銀行體系營利能力將趨穩。穩定的淨息差和低成本收入比將支持銀行業的撥備前營利能力。穆迪預計央行未來的降息幅度 (若有)將較小，因此淨息差受到的影響將在可控範圍內。制約大幅降息的因素包括中國本已較高的生產者價格指數、俄烏軍事衝突對大宗商品價格的進一步衝擊以及對美聯儲逐步縮減寬鬆政策以及美國加息造成中國資本外流的擔憂。同時，銀行業將受益於同業資金成本的下降以及貸款占總資產比重的上升。

穆迪同時表示，雖然貸款的信用成本仍將較高，但非貸款資產的信用成本將下降。2021年底資管新規的全面實施加快了銀行解決資管業務遺留問題的速度，此前穆迪認為這是銀行業的資產風險來源之一。

此外，在監管資本要求更為嚴格的情況下，資本狀況保持穩定。在央行寬鬆的貨幣政策立場支持下，銀行業的資金來源和流動性仍將充足。主要銀行仍將獲得強有力的政府支持。