有蘭嶼最美女醫生號稱的蘭嶼衛生所醫師黃京葦，有感於蘭嶼旅遊旺季即將到來，為了讓遊客玩得安心，避免受到意外傷害，日前特別在自己的臉書粉絲團《嶼上急醫黃京葦》貼文，提醒民眾來到蘭嶼遊玩時的注意事項，希望大家共同遵守，愛護這座小島，她還特別大秀出自己「比基尼照」火辣身材吸引民眾注意，更自嘲說，如果閱讀率不高，明年只能放爛傷口照片，貼文一出，吸引廣大臉友關注並分享，用如此放大絕另類行銷，果然達到效果。

蘭嶼衛生所醫師黃京葦，在臉書粉專《嶼上急醫黃京葦》曬出多張比基尼辣照，提醒民眾蘭嶼旅遊的注意事項。（圖／截自臉書粉專–嶼上急醫黃京葦）

在蘭嶼衛生所服務的美女醫師黃京葦，10日晚間在臉書粉專《嶼上急醫黃京葦》發出1則蘭嶼旅遊注意事項，內容寫道：「在此宣布，蘭嶼旺季，也就是我的苦日子，正式到來 ，每年都有稍微修改的注意事項 ，雖然有長長30項，但都是歷年經驗累積來玩之前請記得收看」。並放上穿著泳衣的清涼照，開玩笑地說：「這次照片有選過，不知道閱讀率會不會比較高，不然明年就放各種爛傷口的照片」。

蘭嶼最美醫師黃京葦，提醒民眾蘭嶼旅遊的注意事項。（圖／截自臉書粉專–嶼上急醫黃京葦）

照片一曝光，吸引不少網友留言分享，：「感謝美女醫生黃京葦，為偏鄉旅人的健康安全而努力」、「感謝為離島醫療的付出」以下為蘭嶼旅遊注意事項。

1. 喝酒不騎車，騎車不喝酒 。

2. 騎機車請帶戴安全帽 。

3. 注意行車安全，不要為了看風景，急煞騎到對向，或直接停在路中間拍照 。

4. 蘭嶼路況不佳，經過修路或是泥沙地段，請放慢速度。

5. 小心羊豬狗螃蟹衝出 。

6. 夜間會車請記得關遠光燈，不然會車的時候眼睛會瞎掉完全看不到路 。

7. 上涼亭需脫掉鞋子，並且小心樓梯，注意屋簷低矮易撞頭。

8. 去海邊或礁岩區，請穿著礁鞋，不要穿拖鞋或夾腳拖，不好走易割傷 。

9. 請勿為了拍照攀爬海邊大型岩石。

10. 島上太陽炙熱，環島或戲水請注意防曬以及多補充水分 。

11. 大天池路滑容易失足，建議著長袖長褲，登山鞋。

12. 海上活動請尊重達悟傳統文化禁忌，請勿隨意觸碰乘坐拼板舟。

13. 泳衣、比基尼建議只在玩水時穿著。

14. 請勿未經同意自行走進朗島或野銀地下屋內參觀。

15. 注意機車排氣管，若是燙到排氣管請立刻沖冷水20分鐘 。

16. 蘭嶼衛生所是全島唯一醫療院所，非急診請耐心等候，門診時間：8:30-12:00，14:00-17:30，18:00-21:00 。

17. 口罩販賣時間為平日星期一至五：8:30-12:00，14:00-17:30 。

18. 進入醫療院所請記得配戴口罩。

19. 配合疫情衛生所廁所不外借 。

20. 若有發燒，收到匡列簡訊，入所前請先打電話來所，或是大門口按急診鈴告知 089-732575。

21. 請勿穿著濕透的潛水衣進入衛生所。

22. 發生行車意外，或是爬山摔倒，若無嚴重外傷或是無法行走，請自行來所就診，島上救護資源有限，請不要浪費醫療資源 。

23. 救護車非計程車，除了救護、轉診需求，無法把你載回民宿或你想去的地方 。

24. 若有擦傷、撕裂傷，就醫前請勿使用液態OK繃、菸草，或是任何粉狀物覆蓋傷口，加壓止血即可 。

25. 曬傷若無水泡塗擦蘆薈即可 7-11有販賣，傷口起水泡可掛號開立燙傷藥膏。

26. 掛號看診若需診斷書，請在看診時主動告知醫師以及份數。

27. 蘭嶼衛生所無販賣換藥衛材，也無法贈與。

28. 島上無藥局，若是需要暈船藥，因旺季來診人數多，建議提前來所掛號開立。

29. 請不要在衛生所裡大聲嬉鬧怒罵，影響醫療行為，醫療院所禁止拍照錄影 若想拍照請徵求醫師或是護理人員同意。

30. 請勿在衛生所附近抽煙，也禁止亂丟煙蒂以及垃圾，請大家一起守護美麗的小島，謹請配合。