台北捷運公司今赴台北市議會交通委員會上午進行專案報告。（黃婉婷攝）

台北捷運新埔站上行手扶梯3月11日無預警下滑，28名旅客摔成一團，導致7人受傷，北捷決定向電梯維護廠商台灣奧的斯電梯公司求償2萬元懲罰性違約金，遭多名議員砲轟金額過低，太便宜廠商。對此，北捷也坦言不符比例原則，但目前合約就是如此，未來將責成業務單位針對不同情節擬出相符罰則，也會修改合約。

台北捷運公司今赴台北市議會交通委員會上午進行專案報告，針對新埔站電扶梯異常事件，北捷總經理黃清信指出，事發當日他和相關主管、廠商到場了解設備故障原因，3月14日台灣奧的斯電梯公司進行齒輪箱拆解檢查，3月18日邀集科技顧問勘查事故齒輪箱，研討事故發生原因和後續檢查及預防措施。

黃清信說，手扶梯事故原因有三，其一是齒輪箱齒盤固定鍵與鍵槽為緊密配合，導致固定螺栓鬆動，其二是輔助煞車迴路繼電器故障，導致扶助煞車未作動，其三則是檢查項目不足，未將翻修後齒輪箱及輔助煞車迴路繼電器功能納入檢視。

對於未來因應措施，黃清信說，已在3月18日完成同型248台煞車迴路檢查，3月29日完成非同型946台煞車專案檢測，發現1起繼電器接點未斷開，已於現場改善，同時完成曾翻修302組的齒輪箱專案檢查，發現2起齒輪箱齒盤固定鍵微幅位移，由永大精機改善。

黃清信表示，負責維護的台灣奧的斯電梯公司，因維護檢查程序不完備，將開罰2萬元懲罰性違約金，以及旅客受傷及設備損壞補償及賠償責任。另外，雖然齒輪箱已過保固期間，但負責翻修的永大精機公司仍有瑕疵擔保責任，現要求對翻修過的齒輪箱全面檢查。

「這不是懲罰性，是象徵性吧？」市議員李明賢表示，這項重大公安事件對北捷商譽造成影響，但開罰金額僅有2萬，未對廠商太過體貼。市議員張斯綱也疑惑，2萬元究竟是用來賠償商譽還是維修費用，相信這對廠商來說應該毫無感覺，他要求北捷重新做合約修改。

黃清信坦言，此罰則確實不符比例原則，但他認為這是當初契約設計不周，沒考慮到這些問題，接下來會要求業務單位針對不同情節，擬出符合比例原則的懲罰性違約金，讓廠商也會「痛」，不過現階段契約就這樣規範，必須照契約進行。