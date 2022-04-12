受到疫情、全球不平等情況加劇，以及俄烏戰爭導致糧食價格飆升等三大影響，慈善組織樂施會（Oxfam International）發布最新報告指出，今年全球預計將有2.63億人陷入極度貧困的狀態，這數字相當於英國、法國、德國和西班牙的人口總和。樂施會極度貧困定義為每日生活費不足1.9美元（折合約台幣56元）。

美國財經媒體報導引述樂施會說法指出，全球極度貧困人口到今年年底數量將達到8.6億，比疫情爆發前的預測多2.63億，2.63億這數字等同於英國、法國、德國和西班牙的人口總和。

樂施會引述IMF的報告表示，俄烏戰爭使全球最貧窮的人們受到最重打擊，尤其是食品成本佔40%的撒哈拉以南非洲，發達經濟體此一比例則為17%。並警告，通膨加劇是低收入國家金融動盪的原因之一，因為這些國家需要用美元進口能源、藥品和食品，債務也主要以美元計算。

樂施會強調，為解決上述這種狀況，幾大方法包括對億萬富翁徵收5%的年度財富稅、百萬富翁徵收2%，估計此舉每年將帶來2.52兆美元的稅收，這金額足以讓全球23億人脫困。