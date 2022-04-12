蔡英文總統今天以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」，期待未來臺灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機，並重申「強化歐洲鏈結計畫」，打造具有韌性的民主同盟陣線。 訪團團長歐柏莉則表示，一定會盡力保護臺灣及臺灣的主權。

蔡英文在致詞時指出，臺灣和瑞典是理念相近的夥伴，也共享民主自由的普世價值。這幾年來，臺灣和瑞典在各項領域的交流，都有顯著的進展，在氣候變遷、性別平等、婦女經濟賦權以及對抗假訊息等領域，展開了更多的合作。她也期待，未來臺灣和瑞典能簽署通航協定，展開直航班機，讓雙方在經貿及民間的合作交流上，能更加緊密。

她說，此時此刻，面對威權主義持續擴張，國際民主陣線的夥伴更要攜手合作，共同守護我們的生活方式。今年初，她提出「強化歐洲鏈結計畫」，就是期待在既有的良好基礎上，進一步加深臺灣和歐盟的關係，一起打造具有韌性的民主同盟陣線。 「讓我們一起努力，一起持續深化臺灣和瑞典、歐盟的合作交流」。

「台灣-瑞典國會議員協會」主席歐柏莉致詞時表示，中國的共產政權懼怕給予人民任何形式的自由，包括言論自由、集會結社自由及新聞媒體自由。這也是為何中國不斷以統一來威脅臺灣，並升高挑釁。

她強調，過去幾週全球見識到獨裁者懷抱統一的野心會有什麼樣的結果；俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行是十分可怕的例子，因此他們有義務與臺灣站在一起，竭盡所能共同捍衛臺灣的自由與民主價值。呼籲全世界的民主國家都必須團結起來，支持臺灣。

歐柏莉提到，瑞典議員們希望可以持續努力，讓臺灣有機會再參與「世界衛生大會」（WHA）。她相信，此次訪問可以讓兩國連結更加的緊密，並且展現瑞典議員的決心，他們一定會盡力保護臺灣及臺灣的主權。

同樣是訪團團長的魏莫斯表示，不管是在歐洲，還是在臺灣，也都面對威權主義的擴張，因此，我們也有共同的利益，都希望能夠維持以規則為基礎的國際秩序，讓臺灣和瑞典這些小型的民主國家可以持續生存與繁榮。

他提到，之前歐洲議會也有代表團專程來臺，學習臺灣如何應對來自中國的假訊息威脅。昨天，訪團與政委唐鳳見面時，也有討論這個議題，讓他留下深刻印象。臺灣在對抗中國威脅的同時，還保護了人民的言論自由，「這是歐洲必須和臺灣多加學習的」。

魏莫斯指出，訪團成員昨天也與瑞典的企業代表會面，他們對臺灣的經商環境相當滿意，但仍希望能夠持續促進雙方在商業上的相互承認。身為「台歐盟政治關係暨合作」報告的起草人，他也致力推動臺歐盟洽簽雙邊投資協議。「尤其是這份報告去年在歐洲議會獲得壓倒性的通過，相信這只是一個開端，未來雙邊關係將持續深化」。

有關臺歐盟合作，魏莫斯議員舉例，他知道臺灣即將在布魯塞爾設立語言學校，希望歐盟各個會員國都加強與臺灣合作，促進在歐洲的中文學習，這樣才可以關閉一些其他不適合的中文學校。此外，供應鏈的韌性也是遭受非常多挑戰的領域，有很多可以互相學習的地方。他會持續在歐洲議會宣揚信念，也就是臺灣和歐盟之間的關係應該是無止盡、無禁區及無上限。