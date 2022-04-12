時隔8個月，北京重新復批遊戲版號，共45款遊戲獲批，為去年7月以來首次，但騰訊及網易未有遊戲獲批。摩根士丹利認為，雖然騰訊及網易此次無獲批，但相信遊戲版號復批，反映互聯網行業監管已進入拐點，特別是遊戲行業。

大摩稱，這次獲批的遊戲版號數目，遠較2019年1月的164款為少（2018年遊戲版號一度停批），而2021年月均獲批的遊戲版號約97款。「遊戲版號復批，凸顯互聯網監管周期已到達轉捩點，與政府於3月份重建市場信心的言論互相呼應，特別是重磅科網股，相信是次遊戲版號復批，會為遊戲行業的監管重置畫上句號。」

大摩稱，雖然騰訊在遊戲的政策風險相對少，但遊戲版號獲批料可加快更多新遊戲推出，約佔騰訊線上遊戲收入75％，而近日大陸因疫情封城，用戶花費在遊戲的金額及時間料增加，部分抵銷上半年未成年人保護政策的影響，相信遊戲版號復批有利騰訊遊戲發展，對未來遊戲推出時間表的可見度增加。

網易方面，大摩認為，網易會如期於6至8月推出《暗黑破壞神：永生不朽》及《哈利波特：魔法覺醒》，料可帶動下半年手遊收入增長加快至20％，而《魔戒》系列手遊《The Lord of the Rings：Rise to War》等潛在版號獲批，亦有望帶動其2023年收入。

大摩料嗶哩嗶哩Bilibili 今年手遊收入跌1％，但並未計入遊戲版號復批，而嗶哩嗶哩有數款遊戲版號獲批，但會被部分現有遊戲衰減而抵銷。