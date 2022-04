時隔8個月,北京重新復批遊戲版號,共45款遊戲獲批,為去年7月以來首次,但騰訊及網易未有遊戲獲批。摩根士丹利認為,雖然騰訊及網易此次無獲批,但相信遊戲版號復批,反映互聯網行業監管已進入拐點,特別是遊戲行業。

大摩稱,這次獲批的遊戲版號數目,遠較2019年1月的164款為少(2018年遊戲版號一度停批),而2021年月均獲批的遊戲版號約97款。「遊戲版號復批,凸顯互聯網監管周期已到達轉捩點,與政府於3月份重建市場信心的言論互相呼應,特別是重磅科網股,相信是次遊戲版號復批,會為遊戲行業的監管重置畫上句號。」

大摩稱,雖然騰訊在遊戲的政策風險相對少,但遊戲版號獲批料可加快更多新遊戲推出,約佔騰訊線上遊戲收入75%,而近日大陸因疫情封城,用戶花費在遊戲的金額及時間料增加,部分抵銷上半年未成年人保護政策的影響,相信遊戲版號復批有利騰訊遊戲發展,對未來遊戲推出時間表的可見度增加。

網易方面,大摩認為,網易會如期於6至8月推出《暗黑破壞神:永生不朽》及《哈利波特:魔法覺醒》,料可帶動下半年手遊收入增長加快至20%,而《魔戒》系列手遊《The Lord of the Rings:Rise to War》等潛在版號獲批,亦有望帶動其2023年收入。

大摩料嗶哩嗶哩Bilibili 今年手遊收入跌1%,但並未計入遊戲版號復批,而嗶哩嗶哩有數款遊戲版號獲批,但會被部分現有遊戲衰減而抵銷。