日本官方12日（周二）公布，由於烏克蘭危機和日圓走疲推升燃料與原物料價格，使得日本3月躉售物價通膨仍接近歷史高點。

最新數據顯示，計算企業支付商品與服務價格的企業商品價格指數（CGPI）在3月份年增9.5％，增幅超出市場預估的9.3％。日銀表示，3月該指數達112.0，寫下1982年12月以來最高。

2月CGPI年增修正為9.7％，此增幅為歷史最高紀錄。

分析師表示，儘管躉售物價節節攀升，可加速消費者通膨向央行訂立的2％目標邁進，但對於已受疫情波及的日本經濟來說，高通膨也可能帶來打擊。