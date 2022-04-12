中華電信轉投資公司是方電訊（6561）與Cymetrics於12日共同宣布結盟，藉助雙方資源整合提供負擔輕鬆的基礎資安檢測服務，讓預算及資安人才不足的中小企業能循序漸進補強資安漏洞，不再成為駭客攻擊目標。

此次合作，是方電訊負責Cymetrics SaaS資安評測的經銷與推廣服務，並結合是方雲端交換中心，提供更完整的雲端資安服務，在強化企業客戶資訊安全管理的同時，確保企業營運穩定成長。

是方電訊表示，Cymetrics是全面性的SaaS持續性資訊安全評估平台，能協助企業提高網絡曝險的可視性，並以更為敏捷及彈性化的方式管理資安風險。從駭客視角出發，提供由外而內、由廣而深的全方位資安檢測，具備曝險評估即服務（EAS）、弱點評估即服務（VAS）及滲透測試即服務（PTS）等三大服務，透過一鍵評估、隨選諮詢服務，以及資深的滲透測試團隊所持續更新的測試項目，協助企業以簡單且現代化的方式進行資安風險管理。

是方雲端資安整合服務包含網路DDoS 安全防禦、Cloud WAF 雲端網頁應用防火牆服務、雲端VM資安防護，本次與Cymetrics資安評估平台合作，可完整提供客戶從基礎曝險評估到進階資安防護方案的一條龍服務。

是方電訊規劃處副總江文漢表示，是方致力與優秀的資安SaaS服務商合作，提供企業客戶可負擔且足夠的資安服務，免於遭受網路攻擊，共同守護現代網路與雲端世代的資訊安全。

首波開賣Cymetrics EAS曝險評估服務，是方電訊特別推出「萬元有找」的輕鬆體驗優惠價，且平均15分鐘即可迅速取得清楚易懂的中英文曝險報告，此報告是以五大構面檢測項目全自動部署檢測，並載明循序漸進的改善建議，讓企業輕鬆開始管理外在網路資安風險。若對外網站曝險程度較高的企業，亦可加購是方雲端網頁應用防火牆服務10M頻寬，同樣也是「萬元有找」的優惠價(月租費)，讓更多的中小企業都能透過雲端資安SaaS 服務的優點，在安全、穩定的環境下專注於本業營運及持續創新。

Cymetrics 產品負責人周彥儒表示，許多企業在疫情的催化下，陸續跟上數位轉型的風潮，然而隨著數位足跡的增加，也提高駭客攻擊的機率，伺機挑戰企業自身資安韌性。面對駭客攻擊事件頻傳，國內多數企業卻普遍面臨資安預算短缺、資安人力不足的難題，在資安檢測頻率過低的情況下，讓企業陷入駭客攻擊的危機之中。

Cymetrics 是一個輕量化的 SaaS 資訊安全檢測平台，主要協助客戶每月進行資安曝險及弱點評估，能有效將曝險週期從年縮短至月；而是方電訊為國內知名IDC機房服務及雲端應用服務大廠，透過與是方電訊的緊密合作，將這套資安檢測服務提供給更多的企業客戶，並結合是方電訊的雲端解決方案，強化企業內部及相關供應鏈的資安管理。